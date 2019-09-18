Рома показав новий резервний комплект форми на сезон-2019/20.
Італійська Рома презентувала нову резервну форму на сезон 2019/20.
Третій комплект форми джалороссі виконаний у темно-синьому кольорі з жовто-бордовими елементами на комірі та рукавах. В подібному забарвленні Рома вже грала у сезоні-1991/92.
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Технічним спонсором вовків залишається американський бренд одягу Nike.
Рома презентувала третій комплект форми, який повторює дизайн 1991 року / 5 фотографий
Футболісти Роми вперше зіграють в нових футболках в матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Істанбула, який відбудеться 19 вересня.
Після трьох турів Серії А Рома посідає восьму сходинку в турнірній таблиці (1 перемога та 2 нічиї).
Раніше римляни показали гостьову форму, на якій зображена блискавка.
Джерело: AS Roma
Фото: AS Roma
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