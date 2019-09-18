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Факти / Спорт

Рома презентувала третій комплект форми, який повторює дизайн 1991 року

Рома показав новий резервний комплект форми на сезон-2019/20.

Рома резервный комплект

Італійська Рома презентувала нову резервну форму на сезон 2019/20.

Третій комплект форми джалороссі виконаний у темно-синьому кольорі з жовто-бордовими елементами на комірі та рукавах. В подібному забарвленні Рома вже грала у сезоні-1991/92.

Читайте: Атлетіко презентував резервну форму на сезон-2019/20

Технічним спонсором вовків залишається американський бренд одягу Nike.

  • Рома резервный комплект
  • Рома резервный комплект
  • Рома резервный комплект
  • Рома резервный комплект
  • Рома резервный комплект
  • Рома резервный комплект
  • Рома резервный комплект
  • Рома резервный комплект
  • Рома резервный комплект
  • Рома резервный комплект
Рома презентувала третій комплект форми, який повторює дизайн 1991 року / 5 фотографий

Футболісти Роми вперше зіграють в нових футболках в матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Істанбула, який відбудеться 19 вересня.

Після трьох турів Серії А Рома посідає восьму сходинку в турнірній таблиці (1 перемога та 2 нічиї).

Раніше римляни показали гостьову форму, на якій зображена блискавка.

Джерело: AS Roma

Фото: AS Roma

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