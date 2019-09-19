Збірна України з волейболу обіграла Естонію у четвертому турі групового етапу чемпіонату Європи та вийшла до плей-оф.
Перемога над Естонією у четвертому матчі групового етапу чемпіонату Європи дозволила збірній Україні достроково вийти до плей-оф турніру.
За регламентом з групи далі проходять чотири найкращі команди. Українці не зможуть опуститися нижче четвертого місця.
Таблиця після 4-х матчів
- Польща – 12 очок (12:1 – сети)
- Нідерланди – 10 (11:7)
- Україна – 9 (9:5)
- Чехія – 5 (7:8)
- Чорногорія – 3 (4:9)
- Естонія – 0 (2:15)
Сьогодні о 21.00 за київським часом збірна України ще зіграє в групі проти Польщі.
У плей-офф наша команда може зустрітися зі збірною з групи В, де грають Бельгія, Сербія, Словаччина, Німеччина, Іспанія і Австрія.
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Збірна України двічі посідала 3-є місце в групі ЧЄ (1993-й і 1997-й) і виходила до плей-оф, але тоді це дозволяло українцям боротися лише за 5-8 місця.
Раніше ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних команд.
Фото: ФВУ
Джерело: ФВУ