PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Чоловіча збірна України з волейболу достроково вийшла з групи на Євро-2019

Збірна України з волейболу обіграла Естонію у четвертому турі групового етапу чемпіонату Європи та вийшла до плей-оф.

Сборная Украины по волейболу

Перемога над Естонією у четвертому матчі групового етапу чемпіонату Європи дозволила збірній Україні достроково вийти до плей-оф турніру.

За регламентом з групи далі проходять чотири найкращі команди. Українці не зможуть опуститися нижче четвертого місця.

Таблиця після 4-х матчів

  1. Польща – 12 очок (12:1 – сети)
  2. Нідерланди – 10 (11:7)
  3. Україна – 9 (9:5)
  4. Чехія – 5 (7:8)
  5. Чорногорія – 3 (4:9)
  6. Естонія – 0 (2:15)

Сьогодні о 21.00 за київським часом збірна України ще зіграє в групі проти Польщі.

У плей-офф наша команда може зустрітися зі збірною з групи В, де грають Бельгія, Сербія, Словаччина, Німеччина, Іспанія і Австрія.

Читайте: Французький волейболіст перестрибнув суддів, щоб залишити м’яч у грі

Збірна України двічі посідала 3-є місце в групі ЧЄ (1993-й і 1997-й) і виходила до плей-оф, але тоді це дозволяло українцям боротися лише за 5-8 місця.

Раніше ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних команд.

ФотоФВУ

ДжерелоФВУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка