Збірна України з волейболу обіграла Естонію у четвертому турі групового етапу чемпіонату Європи та вийшла до плей-оф.

Перемога над Естонією у четвертому матчі групового етапу чемпіонату Європи дозволила збірній Україні достроково вийти до плей-оф турніру.

За регламентом з групи далі проходять чотири найкращі команди. Українці не зможуть опуститися нижче четвертого місця.

Таблиця після 4-х матчів

Польща – 12 очок (12:1 – сети) Нідерланди – 10 (11:7) Україна – 9 (9:5) Чехія – 5 (7:8) Чорногорія – 3 (4:9) Естонія – 0 (2:15)

Сьогодні о 21.00 за київським часом збірна України ще зіграє в групі проти Польщі.

У плей-офф наша команда може зустрітися зі збірною з групи В, де грають Бельгія, Сербія, Словаччина, Німеччина, Іспанія і Австрія.

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Збірна України двічі посідала 3-є місце в групі ЧЄ (1993-й і 1997-й) і виходила до плей-оф, але тоді це дозволяло українцям боротися лише за 5-8 місця.

Раніше ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних команд.

Фото: ФВУ

Джерело: ФВУ