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Факти / Спорт

Футболісти Динамо Загреб відсвяткували гол у ворота Аталанти з пожежником

Загребське Динамо обіграло Аталанту у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Динамо Загреб

Динамо Загреб на своєму полі розгромив італійську Аталанту з рахунком 4:0 у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Рахунок у матчі на 10-й хвилині відкрив Марін Луовац. Футболісти почали бурхливо святкувати гол і побігли до трибун, де саме стояли співробітники пожежної служби. Один з них не стримав своїх емоцій і на радощах побіг до футболістів.

— Сподіваємося, начальник пробачить цього пожежного за те, що він на мить забув про службу. Чудова гра Динамо дійсно заслуговує святкування, – написало хорватське видання Gol.hr.

В іншому матчі групи В Шахтар зазнав домашньої розгромної поразки від Манчестер Сіті.

Фото: GNK Dinamo

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