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Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.

Кубок Лиги чемпионов

Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 стартував 17 вересня.

Час початку матчів, як і в минулому сезоні о 19.55 та о 22.00.

Єдиний представник України у Лізі чемпіонів донецький Шахтар потрапив у групу С, де йому належить зустрітися з англійським Манчестер Сіті, італійською Аталантою та загребським Динамо.

Читайте: УЄФА презентував офіційний м’яч групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20

За регламентом ЛЧ команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ та продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команди, які посядуть третю сходинку зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Вирішальний матч відбудеться 30 травня 2020 року на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі.

Груповий етап

Група А

Команда І П Н П З П О
1.  ПСЖ 1 1 0 0 3 0 3
2.  Брюгге 1 0 1 0 0 0 1
3. Галатасарай 1 0 1 0 0 0 1
4.  Реал Мадрид 1 0 0 1 0 3 0
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 19:55  Брюгге  0:0  Галатасарай  22:00  ПСЖ  _:_  Брюгге
 22:00  ПСЖ  3:0  Реал  22:00  Реал  _:_  Галатасарай
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55  Реал  _:_  Брюгге  19:55  Галатасарай  _:_  Брюгге
 22:00  Галатасарай  _:_  ПСЖ  22:00  Реал  _:_  ПСЖ
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 22:00  Брюгге  _:_  ПСЖ  22:00  Брюгге  _:_  Реал
 22:00  Галатасарай  _:_  Реал  22:00  ПСЖ  _:_  Галатасарай

Група B

Команда І П Н П З П О
1.  Баварія 1 1 0 0 3 0 3
2. Тоттенгем 1 0 1 0 2 2 1
3.  Олімпіакос 1 0 1 0 2 2 1
4.  Црвена Звезда 1 0 0 1 0 3 0
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 19:55 Олімпіакос  2:2 Тоттенгем 19:55 Баварія  _:_ Олімпіакос
 22:00 Баварія  3:0 Црвена Звезда  22:00 Црвена Звезда  _:_ Тоттенгем
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55 Тоттенгем  _:_ Баварія  19:55 Тоттенгем  _:_ Олімпіакос
 22:00 Црвена Звезда  _:_ Олімпіакос  22:00 Црвена Звезда  _:_ Баварія
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 22:00 Олімпіакос  _:_ Баварія  22:00 Баварія  _:_ Тоттенгем
 22:00 Тоттенгем  _:_ Црвена Звезда  22:00 Олімпіакос  _:_ Црвена Звезда

Група С

Команда І П Н П З П О
1.   Динамо Загреб 1 1 0 0 4 0 3
2.   Манчестер Сіті 1 1 0 0 3 0 3
3.   Шахтар Донецьк 1 0 0 1 0 3 0
4. Аталанта 1 0 0 1 0 4 0
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 22:00 Динамо  4:0 Аталанта  22:00 Динамо  _:_ Шахтар
 22:00 Шахтар  0:3 Ман.Сіті  22:00 Аталанта  _:_ Ман.Сіті
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55 Аталанта  _:_ Шахтар  19:55 Аталанта  _:_ Динамо
 22:00 Ман.Сіті  _:_ Динамо  22:00 Ман.Сіті  _:_ Шахтар
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 19:55 Шахтар  _:_ Динамо  19:55 Шахтар  _:_ Аталанта
 22:00 Ман.Сіті  _:_ Аталанта  19:55 Динамо  _:_ Ман.Сіті

Група D

Команда І П Н П З П О
1.  Локомотив 1 1 0 0 2 1 3
2.  Ювентус 1 0 1 0 2 2 1
3.  Атлетіко 1 0 1 0 2 2 1
4.  Байєр 1 0 0 1 1 2 0
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 22:00  Атлетіко  2:2  Ювентус  19:55  Локомотив  _:_  Ювентус
 22:00  Байєр  1:2  Локомотив  22:00  Байєр  _:_  Атлетіко
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 22:00  Локомотив  _:_  Атлетіко  19:55  Локомотив  _:_  Байєр
 22:00  Ювентус  _:_  Байєр  22:00  Ювентус  _:_  Атлетіко
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 19:55  Атлетіко  _:_  Байєр  22:00  Атлетіко  _:_  Локомотив
 22:00  Ювентус  _:_  Локомотив  22:00  Байєр  _:_  Ювентус

Група E

Команда І П Н П З П О
1.  Зальцбург 1 1 0 0 6 2 3
2.  Наполі 1 1 0 0 2 0 3
3.  Ліверпуль 1 0 0 1 0 2 0
4.  Генк 1 0 0 1 2 6 0
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Зальцбург  6:2  Генк  22:00  Ліверпуль  _:_  Генк
 22:00  Наполі  2:0  Ліверпуль  22:00  Наполі  _:_  Зальцбург
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 19:55  Генк  _:_  Наполі  22:00  Генк  _:_  Зальцбург
 22:00  Ліверпуль  _:_  Зальцбург  22:00  Ліверпуль  _:_  Наполі
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 22:00  Генк  _:_  Ліверпуль  19:55  Зальцбург  _:_  Ліверпуль
 22:00  Зальцбург  _:_  Наполі  19:55  Наполі  _:_  Генк

Група F

Команда І П Н П З П О
1.  Славія Прага 1 0 1 0 1 1 1
2.  Інтер 1 0 1 0 1 1 1
3.  Барселона 1 0 1 0 0 0 1
4.  Боруссія 1 0 1 0 0 0 1
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Боруссія  0:0  Барселона  19:55  Барселона  _:_  Славія
 22:00  Інтер  1:1  Славія  22:00  Боруссія  _:_  Інтер
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 19:55  Славія  _:_  Боруссія  19:55  Барселона  _:_  Боруссія
 22:00  Барселона  _:_  Інтер  22:00  Славія  _:_  Інтер
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 22:00  Інтер  _:_  Боруссія  22:00  Боруссія  _:_  Славія
 22:00  Славія  _:_  Барселона  22:00  Інтер  _:_  Барселона

Група G

Команда І П Н П З П О
1.  Лейпціг 1 1 0 0 2 1 3
2. Зеніт 1 0 1 0 1 1 1
3.  Ліон 1 0 1 0 1 1 1
4.  Бенфіка 1 0 0 1 1 2 0
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Бенфіка  0:0  Лецпціг  19:55  Зеніт  _:_  Лейпціг
 22:00  Ліон  1:1  Зеніт  22:00  Ліон  _:_  Бенфіка
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 22:00  Зеніт  _:_  Бенфіка  19:55  Зеніт  _:_  Ліон
 22:00  Лейпціг  _:_  Ліон  22:00  Лейпціг  _:_  Бенфіка
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 19:55  Лейпціг  _:_  Зеніт  22:00  Бенфіка  _:_  Зеніт
 22:00  Бенфіка  _:_  Ліон  22:00  Ліон  _:_  Лейпціг

Група H

Команда І П Н П З П О
1.  Аякс 1 1 0 0 3 0 3
2.  Валенсія 1 1 0 0 1 0 3
3.  Челсі 1 0 0 1 0 1 0
4.  Лілль 1 0 0 1 0 3 0
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Аякс  3:0  Лілль  22:00  Валенсія  _:_  Лілль
 22:00  Челсі  0:1  Валенсія  22:00  Челсі  _:_  Аякс
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 22:00  Валенсія  _:_  Аякс  19:55  Валенсія  _:_  Челсі
 22:00  Лілль  _:_  Челсі  22:00  Лілль  _:_  Аякс
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 19:55  Аякс  _:_  Челсі  22:00  Аякс  _:_  Валенсія
 22:00  Лілль  _:_  Валенсія  22:00  Челсі  _:_  Лілль

Фото: Dreamstime

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