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Факти / Спорт

Формула 1: де та коли дивитися Гран-прі Сінгапуру

Факти ICTV розповідають де дивитися пряму трансляцію 15-го етапу Формули 1 Гран-прі Сінгапуру.

Формула 1

У неділю, 22 вересня, пройде 15-й етап Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру.

Подивитися пряму трансляцію гонки на трасі у Маріна-Бей можна буде у записі на каналі Setanta Sports о 20.30. Та у прямій трансляції на російському каналі МатчТВ, яка розпочнеться о 14:50.

Читайте: Леклер впевнено виграв Гран-прі Італії, Гемільтон лише третій

Також за етапом можна буде спостерігати на ресурсах Live TV, F1analytic.com, Sport Stream.

Нагадаємо, переможцем Гран-прі Німеччини став пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

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