Ліверпуль здобув шосту перемогу у поточному розіграші англійської Прем’єр-ліги.

Челсі у шостому турі АПЛ приймав на своєму полі Ліверпуль. Зустріч пройшла на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі відкрив Трент Александр-Арнольд на 14-й хвилині після розіграшу штрафного з пасу від Мохаммеда Салаха. На 30-й хвилині перевагу мерсисайдців подвоїв Роберто Фірміно після навісу від Ендрю Робертсона.

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У Челсі один м’яч на 71-й хвилині відіграв Н’Голо Канте.

BIG win on the road! #CHELIV https://t.co/rY6su2hlcP — Liverpool FC (@LFC) September 22, 2019

Після шести турів АПЛ Ліверпуль продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю з 18 очками в активі. Челсі (8) йде одинадцятим. В наступному турі Ліверпуль на виїзді зіграє з Шеффілд Юнайтед, а Челсі вдома прийме Брайтон.

Раніше Челсі показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.