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Факти / Спорт

Барселона показала найгірший старт сезону за 25 років

Барселона поступилася Гранаді в п’ятому турі Ла Ліги і встановила кілька потужних антирекордів.

ФК Барселона

Барселона не може перемогти на виїзді вже восьмий матч поспіль з урахуванням минулого сезону та фіналу Кубка Короля – це найгірша серія з 2001 року.

Також блаугранс не виграли жодного разу в чотирьох стартових матчах вперше з 1998 року.

Нині в активі каталонського клубу лише 7 очок після п’яти матчів, так погано Барса стартувала ще у 1994 році.

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Фанати Барселони у соцмережах невдоволені результатами своєї улюбленої команди і активно вимагають відставки головного тренера Ернесто Вальверде.

Раніше Реал жодного разу не влучив у ствір воріт в матчі з ПСЖ у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Фото: Dreamstime

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