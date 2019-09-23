Барселона поступилася Гранаді в п’ятому турі Ла Ліги і встановила кілька потужних антирекордів.
Барселона не може перемогти на виїзді вже восьмий матч поспіль з урахуванням минулого сезону та фіналу Кубка Короля – це найгірша серія з 2001 року.
Також блаугранс не виграли жодного разу в чотирьох стартових матчах вперше з 1998 року.
Нині в активі каталонського клубу лише 7 очок після п’яти матчів, так погано Барса стартувала ще у 1994 році.
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Фанати Барселони у соцмережах невдоволені результатами своєї улюбленої команди і активно вимагають відставки головного тренера Ернесто Вальверде.
— Abu Elias Jaradat (@yamen_1993) September 21, 2019
Раніше Реал жодного разу не влучив у ствір воріт в матчі з ПСЖ у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.