Гол Неймара у другому турі поспіль допомагає ПСЖ святкувати мінімальну перемогу над своїм опонентом.

Ліон приймав ПСЖ в рамках шостого туру чемпіонату Франції. Зустріч пройшла на стадіоні Парк Олімпік Ліон у Ліоні та завершилася мінімальною перемогою підопічних Томаса Тухеля з рахунком 1:0.

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Єдиний гол у зустрічі забив бразильський форвард парижан Неймар, якому асистував Анхель ді Марія на 87-й хвилині.

Після шести зіграних турів ПСЖ очолює турнірну таблицю Ліги 1, маючи в активі 15 пунктів, Ліон (8) йде дев’ятим. В наступному турі ПСЖ вдома прийме Реймс, а Ліон на виїзді зіграє з Брестом.

До речі, Ліверпуль здобув важку перемогу над Челсі у 6-му турі АПЛ.