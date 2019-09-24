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Факти / Спорт

64-річний російський тренер з бойових мистецтв звинувачується у педофілії

Заслужений тренер Росії з бойових мистецтв Віктор Пестов звинувачується у зґвалтуванні 14-річної дитини.

Тренировочный зал для боевых искусств

64-річний російський тренер з бойових мистецтв Віктор Пестов звинувачується у зґвалтуванні 14-річної дитини.

Хлопчик стверджує, що тренер погрожував йому та систематично ґвалтував з червня 2017 року до березня 2019 року.

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Після такої заяви хлопця поліція провела обшук у квартирі підозрюваного та вилучила ноутбук, смартфон, дві флешки, зошит з записами та фалоімітатор.

Виктор Пестов тренер

Фото: Mash на Мойке

Пестов працює тренером 27 років. Також він є депутатом партії російського одіозного політика Володимира Жириновського ЛДПР.

Раніше в РФ двоє поліцейських зґвалтували волейболістку юніорської збірної.

Джерело: Mash на Мойке

Фото: Dreamstime

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