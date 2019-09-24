Заслужений тренер Росії з бойових мистецтв Віктор Пестов звинувачується у зґвалтуванні 14-річної дитини.
64-річний російський тренер з бойових мистецтв Віктор Пестов звинувачується у зґвалтуванні 14-річної дитини.
Хлопчик стверджує, що тренер погрожував йому та систематично ґвалтував з червня 2017 року до березня 2019 року.
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Після такої заяви хлопця поліція провела обшук у квартирі підозрюваного та вилучила ноутбук, смартфон, дві флешки, зошит з записами та фалоімітатор.
Фото: Mash на Мойке
Пестов працює тренером 27 років. Також він є депутатом партії російського одіозного політика Володимира Жириновського ЛДПР.
Раніше в РФ двоє поліцейських зґвалтували волейболістку юніорської збірної.
Джерело: Mash на Мойке
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