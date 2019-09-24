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Факти / Спорт

У Болівії травмованого футболіста повезли в лікарню у багажнику таксі

Під час матчу між Оріенте Петролеро та Гуабірою у чемпіонаті Болівія трапився незвичний інцидент.

В Боливии травмированного футболиста повезли в больницу в багажнике такси

В матчі 12-го туру чемпіонату Болівії між Оріенте Петролеро та Гуабірою футболіст господарів Маріо Куельяр отримав серйозну травму.

На 75-й хвилині зустрічі футболіст пішов у підкат, щоб перервати простріл у воротарський майданчик, але отримав ушкодження лівої ноги. Медики, які прибули на допомогу вирішили везти 20-річного Куельяра до госпіталю, але відсутність водія у кареті швидкої допомоги ускладнила їх завдання.

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Тоді футболіста на ношах погрузили в багажник таксі і відправили з медиком до лікарні. Відомо, що у гравця перелом щиколотки.

Після цього випадку організаторів матчу розкритикували за халатність, а місцеві ЗМІ назвали цей інцидент “ганьбою для болівійського футболу”.

Раніше на Ямайці блискавка вдарила у футбольне поле під час матчу.

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