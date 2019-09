Футболіст американського клубу Чікаго Беарс Тарік Коен, який діє на позиції раннінбека, після перемоги над Вашингтон Редкінс запустив у своєму Instagram пряму трансляцію з роздягальні команди.

В об’єктив камери Таріка випадково потрапив інший гравець Беарс Кайл Лонг, який в цей момент розгулював у роздягальні абсолютно голим.

Читайте: Захисник Мілану вибачився за фото з Роналду та оголеним К’єлліні

За трансляцією спостерігало понад 200 тис. підписників Коена, які і стали свідками цього моменту.

A look at #TarikCohen’s umm…post game look. pic.twitter.com/Heqv8nqJfl

— BIG 105.9 (@BIG1059FM) September 25, 2019