PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Футболіст Чікаго Беарс під час прямої трансляції засвітив пеніс одноклубника (18+)

Футболіст Чікаго Беарс Тарік Коен поставив у незручну ситуацію свого партнера по команді.

Футболіст Чікаго Беарс під час прямої трансляції засвітив пеніс одноклубника (18+)

Футболіст американського клубу Чікаго Беарс Тарік Коен, який діє на позиції раннінбека, після перемоги над Вашингтон Редкінс запустив у своєму Instagram пряму трансляцію з роздягальні команди.

В об’єктив камери Таріка випадково потрапив інший гравець Беарс Кайл Лонг, який в цей момент розгулював у роздягальні абсолютно голим.

Читайте: Захисник Мілану вибачився за фото з Роналду та оголеним К’єлліні

За трансляцією спостерігало понад 200 тис. підписників Коена, які і стали свідками цього моменту.

Відео без цензури, яке встигли зберегти фанати, можна подивитися тут.

Раніше Факти ICTV писали, що вболівальниця збірної Бразилії вразила американського коментатора під час матчу Кубка світу проти США.

ДжерелоFox News

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Карсон Кинг
Фанат випадково зібрав на пиво $1 млн і віддав гроші на благодійність
Антонио Браун
Зірка американського футболу зґвалтував тренера
Шей Вертс
У США поліція сплутала кокаїн з пташиним послідом на кофті футболіста
Даллас Ковбойс
Forbes назвав найцінніший клуб світу – і це не Барселона чи Реал
Аарон Роджерс
Квотербек Грін-Бей Пекерс знявся у Грі Престолів – його спопелив дракон
Maroon 5 Шоу на Супербоуле
Виступ Maroon 5 на Супербоулі нищівно розкритикували і перетворили у меми
Супербоул 2019
Нью-Інгленд переміг Лос-Анджелес і вшосте виграв Супербоул
Мерседез-Бенц Стэйдиум. Супербоул 2019
Де та коли дивитися Супербоул 2019
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка