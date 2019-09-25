Футболіст Чікаго Беарс Тарік Коен поставив у незручну ситуацію свого партнера по команді.

Футболіст американського клубу Чікаго Беарс Тарік Коен, який діє на позиції раннінбека, після перемоги над Вашингтон Редкінс запустив у своєму Instagram пряму трансляцію з роздягальні команди.

В об’єктив камери Таріка випадково потрапив інший гравець Беарс Кайл Лонг, який в цей момент розгулював у роздягальні абсолютно голим.

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За трансляцією спостерігало понад 200 тис. підписників Коена, які і стали свідками цього моменту.

A look at #TarikCohen’s umm…post game look. pic.twitter.com/Heqv8nqJfl — BIG 105.9 (@BIG1059FM) September 25, 2019

Відео без цензури, яке встигли зберегти фанати, можна подивитися тут.

Раніше Факти ICTV писали, що вболівальниця збірної Бразилії вразила американського коментатора під час матчу Кубка світу проти США.

Джерело: Fox News