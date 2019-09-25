Друга ракетка України Даяна Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру в китайському Ухані.

27-ма ракетка світу Даяна Ястремська продовжує боротьбу на тенісному турнірі серії Premier 5 в китайському Ухані.

У третьому колі вона впевнено обіграла другий номер світового рейтингу чешку Кароліну Плішкову з рахунком 6:1, 6:4.

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Матч тривав 1 годину та 6 хвилин, за які Ястремська зробила 6 подач на виліт та припустилася 4-х подвійних помилок.

Рахунок особистих зустрічей тепер нічийний – 1:1. Ястремська вперше в кар’єрі обіграла тенісистку з топ-10 світового рейтингу.

У чвертьфіналі Даяна зіграє з переможницею зустрічі Петра Квітова (Чехія) – Слоан Стівенс (США).

Раніше Світоліна обіграла росіянку Кузнєцову і вийшла до 1/4 фіналу в Ухані.