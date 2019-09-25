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Збірна України з волейболу ледь не створила сенсацію на чемпіонаті Європи

Чоловіча збірна України з волейболу поступилася збірній Сербії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Сборная Украины по волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії зіграла в 1/4 чемпіонату Європи. Суперниками синьо-жовтих стали дворазові чемпіони Європи — збірна Сербії. Матч пройшов в Антверпені, де кілька днів тому синьо-жовті обіграли господарів турніру бельгійців.

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Збірна України вдало розпочала гру та виграла перший сет з рахунком – 25:21. Але надалі серби перехопили ініціативу та взяли дві поспіль партії — 25:23, 25:22. У четвертому сеті синьо-жовті дали бій, блискуче перегравши суперника — 25:19.

Переможець зустрічі вирішувався на тай-брейку: серби зуміли одразу вийти вперед у рахунку 5:1, і у підсумку тай-брейк завершився з рахунком 15:9 на користь опонента. Рахунок за сетами Україна — Сербія – 2:3.

У півфіналі збірна Сербії зустрінеться з Францією, яка обіграла Ітлаію (3:0).

Нагадаємо, збірна України достроково вийшла зі своєї групи на Євро-2019.

Фото: ФВУ

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