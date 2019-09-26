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Факти / Спорт

Аталанта з Маліновським впевнено перемогла Рому Фонсеки

Рома поступилася вдома Аталанті у матчі 5-го туру італійської Серії А.

Рома - Аталанта

Рома приймала Аталанту в рамках матчу 5-го туру Серії А. Зустріч пройшла у Римі на стадіоні Олімпіко та завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 2:0.

Перемогу команді з Бергамо принесли результативні удари Дувана Сапати та Мартена Де Рона. Обидва відзначилися у другому таймі: колумбієць засмутив Лопеса на 70-й хвилині, а голандець на 90-й.

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В другому турі поспіль до стартового складу на гру потрапив Руслан Маліновський і провів на полі 78 хвилин.

Перемога дозволила бергамцям піднятися на третю сходинку в таблиці Серії А, маючи в активі 10 очок. Для Роми ця поразка стала першою у чемпіонаті – в активі римлян 8 очок та п’яте місце.

В наступному турі Аталанта зіграє на виїзді з Сассуоло, а Рома навідається в гості до Лечче.

До речі, український голкіпер Андрій Лунін потрапив у топ-40 кандидатів на нагороду Golden Boy 2019.

Фото: Getty Images

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