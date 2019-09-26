Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відвідав футбольний турнір серед безпритульних, який пройшов у Манчестері.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола несподівано відвідав футбольний турнір безпритульних, який відбувся у Манчестері.

Змагання проводяться вже дев’ятий рік поспіль і були засновані Армією Спасіння – християнською благодійною організацією, яка надає допомогу нужденним.

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Цьогоріч у турнірі взяли участь понад 25 команд. Більшість з футболістів-учасників турніру проживають у спеціальних хостелах, які належать організації Армія Спасіння.

Окрім Гвардіоли турнір відвідав колишній гравець Ліверпуля Марк Лоуренсон, який нині працює експертом на BBC.

Раніше ФІФА у Мілані на спеціальній церемонії назвала символічну збірну 2019 року.

Фото: Luisa Dawe