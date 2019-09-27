Бразильський форвард ПСЖ Неймар в літнє трансферне вікно може перебратися на Туманний Альбіон.

Лондонський Челсі планує зробити пропозицію ПСЖ щодо трансферу бразильського форварда Неймара.

Аристократи готові викласти за футболіста €300 млн, а самому бразильцю готові платити €42 млн на рік. Це зробить його найбільш високооплачуваним футболістом світу.

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Неймар виступає в ПСЖ з 2017 року. Його перехід з Барселони обійшовся парижанам в рекордні €222 млн.

Влітку цього року бразилець хотів покинути Париж і повернутися в Барселону, але керівництво клубів не дійшло згоди. Форвард залишився настільки розчарований фіаско у перемовинах з ПСЖ, що розридався під час телефонної розмови з представниками Барси.

Джерело: El Desmarque