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Челсі готовий викласти за Неймара €300 млн та запропонує рекордну зарплату

Бразильський форвард ПСЖ Неймар в літнє трансферне вікно може перебратися на Туманний Альбіон.

Челсі готовий викласти за Неймара €300 млн та запропонує рекордну зарплату

Лондонський Челсі планує зробити пропозицію ПСЖ щодо трансферу бразильського форварда Неймара.

Аристократи готові викласти за футболіста €300 млн, а самому бразильцю готові платити €42 млн на рік. Це зробить його найбільш високооплачуваним футболістом світу.

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Неймар виступає в ПСЖ з 2017 року. Його перехід з Барселони обійшовся парижанам в рекордні €222 млн.

Влітку цього року бразилець хотів покинути Париж і повернутися в Барселону, але керівництво клубів не дійшло згоди. Форвард залишився настільки розчарований фіаско у перемовинах з ПСЖ, що розридався під час телефонної розмови з представниками Барси.

ДжерелоEl Desmarque

Фото: Dreamstime

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