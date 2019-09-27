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Факти / Спорт

Формула 1: де та коли дивитися Гран-прі Росії

Факти ICTV розповідають де дивитися пряму трансляцію 16-го етапу Формули 1 Гран-прі Росії.

Формула-1 в Сочи

У неділю, 29 вересня, пройде 16-й етап Формули-1 Гран-прі Росії.

Подивитися пряму трансляцію гонки на трасі у Сочі можна буде у прямій трансляції на каналі Setanta Sports о 14.05. Також гонку транслюватиме російський телеканал МатчТВ.

Читайте: Леклер впевнено виграв Гран-прі Італії, Гемільтон лише третій

Також за етапом можна буде спостерігати на ресурсах Live TV, F1analytic.com, Sport Stream.

Нагадаємо, переможцем Гран-прі Німеччини став пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Фото: Dreamstime

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