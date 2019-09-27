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Факти / Спорт

Норвезькі легкоатлети отруїлися в готелі в Катарі, де проживають росіяни

Норвезька делегація змушена була змінити готель під час перебування на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Досі.

Легкая атлетика

Збірна Норвегії з легкої атлетики покинула готель, в який заселилася на час проведення чемпіонату світу в Досі.

Причиною стали масові випадки отруєння. В цьому ж готелі проживає і російська делегація, однак їх спортсмени не зможуть виступати під прапором РФ. Представник російських спортсменів розповів, що умови проживання в готелі дуже жахливі.

— Перший поверх весь в золоті, а все інше – справжній будинок колгоспника. Якщо порівнювати умови цього готелю з тим місцем перебування, де ми жили два роки тому, то в Лондоні був готель 15 зірок, їжа тут така, що неможливо їсти. Тому норвежці, які постраждали від їх їжі, дуже оперативно переїхали в інший готель.

Також він додав, що рівень проживання та якість їжі не відповідає рівню чемпіонату світу.

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Чемпіонат світу з легкої атлетики у Досі пройде з 27 вересня по 6 жовтня.

До речі, Росію можуть відсторонити від участі в Олімпіаді-2020 через можливе підроблення даних.

Джерело: ТАСС

Фото: Unsplash

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