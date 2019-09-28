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Факти / Спорт

Усика назвали у Британії найкращим іноземним боксером

Українця Олександра Усика Британська боксерська рада визнала найкращим іноземним боксером року.

Александр Усик

Найкращим боксером року у Великій Британії визнали Каллума Сміта, а кращим іноземним – українця Олександра Усика.

Раніше він посів перше місце в рейтингу WBO в суперважкій вазі.

До речі, 12 жовтня відбудеться дебют Усика в суперважкій вазі – у Чикаго на Wintrust Arena він зустрінеться з Тайроном Спонгом із Нідерландів.

Джерело: Matchroom Boxing 

 

Фото: Dreamstime

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