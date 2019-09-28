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Факти / Спорт

Зозуля забив дебютний гол у сезоні за Альбасете

Роман Зозуля забив гол за Альбасете у 8-му туру іспанської Сегунди.

Зозуля забив дебютний гол у сезоні за Альбасете

Українець Роман Зозуля відзначився дебютним голом і гольовим пасом у сезоні за свій клуб Альбасете.

Футболіст забив у ворота Лас-Пальмаса у матчі 8-го туру іспанської Сегунди.

Зозуля розпочав матч зі стартовим свистком, а забити зміг на 86-й хвилині за рахунку 0:3. Через 8 хвилин Зозуля віддав гольову передачу партнеру.

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У результаті Альбасете усе одно програв вдома з рахунком 2:3.

Нагадаємо, Зозуля в матчі проти Гранади врятував життя одноклубнику, який отримав сильний удар в обличчя.

Фото: albacetebalompie

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