Роман Зозуля забив гол за Альбасете у 8-му туру іспанської Сегунди.
Українець Роман Зозуля відзначився дебютним голом і гольовим пасом у сезоні за свій клуб Альбасете.
Футболіст забив у ворота Лас-Пальмаса у матчі 8-го туру іспанської Сегунди.
Зозуля розпочав матч зі стартовим свистком, а забити зміг на 86-й хвилині за рахунку 0:3. Через 8 хвилин Зозуля віддав гольову передачу партнеру.
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У результаті Альбасете усе одно програв вдома з рахунком 2:3.
Нагадаємо, Зозуля в матчі проти Гранади врятував життя одноклубнику, який отримав сильний удар в обличчя.
Фото: albacetebalompie
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