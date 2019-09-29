У рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги Динамо (Київ) здобуло перемогу над Дніпро-1 (Дніпро).

У дев’ятому турі УПЛ Динамо здобуло перемогу над Дніпро-1 з рахунком 2:0.

Відкрити рахунок киянам вдалося на 29 хв. Циганков знайшов на фланзі Миколенко, той в один дотик прострілив на Беньяміна Вербича, який і забив гол з центру штрафного.

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На 79 хв арбітр призначив спірний пенальті у ворота гостей, який реалізував Циганков.

До слова, перемога над Дніпро-1 стала для киян першою домашньою перемогою в поточному чемпіонаті України.

Раніше Факти ICTV писали, що київське Динамо обіграло полтавську Ворсклу з рахунком 5:0 у восьмому турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-Ліги.

Фото: fc_dynamo_kyiv