У рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги Динамо (Київ) здобуло перемогу над Дніпро-1 (Дніпро).
У дев’ятому турі УПЛ Динамо здобуло перемогу над Дніпро-1 з рахунком 2:0.
Відкрити рахунок киянам вдалося на 29 хв. Циганков знайшов на фланзі Миколенко, той в один дотик прострілив на Беньяміна Вербича, який і забив гол з центру штрафного.
Читайте: Динамо наприкінці матчу ледь дотисло Маріуполь
На 79 хв арбітр призначив спірний пенальті у ворота гостей, який реалізував Циганков.
До слова, перемога над Дніпро-1 стала для киян першою домашньою перемогою в поточному чемпіонаті України.
Раніше Факти ICTV писали, що київське Динамо обіграло полтавську Ворсклу з рахунком 5:0 у восьмому турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-Ліги.
Фото: fc_dynamo_kyiv
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+