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Факти / Спорт

Великий куш: хто дорожче футболіст чи фільм? (ТЕСТ)

Факти ICTV підготували тест і пропонуємо вгадати, хто коштує дорожче футболіст чи фільм.

Роналду Тор из Мстителей

Кінематограф – наймолодший, але, без сумніву, найпопулярніший вид мистецтва, а на додачу, ще й найдорожчий.

Найбільш касовим фільмом за всю історію кінематографу є стрічка Месники: Фінал від режисерів Ентоні та Джо Руссо. Американський супергеройський фільм зібрав у прокаті рекордні $2,796 млрд. Другим номером у рейтингу є стрічка режисера Джеймса Кемерона Аватар. У прокаті фільм зібрав $2,789 млрд. Цікаво, що на третій сходинці теж робота Кемерона — Титанік — $2,187 млрд.

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Спорт у плані дороговизни не відстає від мистецтва. Гра мільйонів щороку рясніє трансферними сенсаціями.

Так, у 2017 році французький ПСЖ заплатив Барселоні за Неймара космічні €222 млн. До трансферу бразильця подібна сума не фігурувала на футбольному ринку навіть на рівні чуток. Другий найдорожчий трансфер в історії оформив теж ПСЖ. У 2017 році парижани заплатили Монако €180 млн за Кіліана Мбаппе. На третій сходинці розмістився Феліппе Коутіньо. За його перехід каталонська Барселона заплатила Ліверпулю €160 млн.

Тож Факти ICTV підготували тест і пропонують вгадати, хто коштує дорожче – футболіст чи блокбастер, над яким працювали сотні людей.

Фото: Getty Images

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