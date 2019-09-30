Український спеціаліст Сергій Кузнєцов виконуватиме обов’язки головного тренера московського Спартака.
Керівництво московського Спартака оголосило про відставку білоруського спеціаліста Олега Кононова з поста головного тренера команди після поразки від Оренбурга в матчі 11 туру РПЛ.
До наступного матчу проти Краснодара москвичів готуватиме виконуючий обов’язки головного тренера Сергій Кузнєцов.
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Кузнєцов входив у тренерський штаб білоруського фахівця у Спартаку.
Раніше Кузнєцов виступав за львівські Карпати, Севастополь, Говерлу та Ворсклу.
Нагадаємо, Кононов, який свого часу був головним тренером львівських Карпат, очолив московський Спартак у листопаді 2018 року.
Джерело: ФК Спартак
Фото: ФК Спартак