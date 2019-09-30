Український спеціаліст Сергій Кузнєцов виконуватиме обов’язки головного тренера московського Спартака.

Керівництво московського Спартака оголосило про відставку білоруського спеціаліста Олега Кононова з поста головного тренера команди після поразки від Оренбурга в матчі 11 туру РПЛ.

До наступного матчу проти Краснодара москвичів готуватиме виконуючий обов’язки головного тренера Сергій Кузнєцов.

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Кузнєцов входив у тренерський штаб білоруського фахівця у Спартаку.

Раніше Кузнєцов виступав за львівські Карпати, Севастополь, Говерлу та Ворсклу.

Нагадаємо, Кононов, який свого часу був головним тренером львівських Карпат, очолив московський Спартак у листопаді 2018 року.

Джерело: ФК Спартак

Фото: ФК Спартак