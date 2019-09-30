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Факти / Спорт

Легкоатлетки на чемпіонаті світу обурені зйомкою з пікантних ракурсів

На чемпіонаті світу з легкої атлетики у Катарі випробували нову подачу відеоінформації перед стартом забігу.

ЧМ по легкой атлетике 2019 в Дохе

На чемпіонаті світу з легкої атлетики у Досі спробували нову подачу відеоінформації, а саме зйомку ззаду та знизу спортсменів, які готуються перед стартом.

Таке новаторство організаторів сподобалося далеко не всім учасникам змагань.

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22-річна німецька бігунка на короткій дистанції Джина Люккенкемпер впевнена, що жінки не брали участі у погодженні зйомок з пікантних ракурсів.

— Чи брала жінка участь в розробці такого плану? Я в цьому дуже сумніваюся. Не думаю, що ці камери і плани з них такі хороші. У мене виникає неприємне відчуття від такої зйомки, – заявила Люккенкемпер.

Партнерка Джини по збірній Тетяна Пінто також висловила обурення та повністю підтримала колегу по збірній.

Легкоатлетичній асоціації Німеччини довелося звернутися до IAAF щодо роботи операторів на ЧС. У підсумку організатори матчу стали знову демонструвати звичні крупні плани спортсменів перед стартом.

Раніше Факти ICTV писали, що WADA запустило процедуру невідповідності РУСАДА антидопінговому кодексу.

Джерело: Bild

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