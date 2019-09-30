PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Лугано — Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Динамо на стадіоні Кібун Парк зіграє проти швейцарського Лугано у другому турі групового етапу Ліги Європи-2019/20.

Лугано - Динамо

Динамо у четвер, 3 жовтня, проведе матч другого туру групового етапу Ліги Європи-2019/20, в якому біло-сині на стадіоні Кібун Парк у Санкт-Галлені зіграють проти Лугано. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх білих оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

Читайте: Ліга Європи-2019/20: календар та результати матчів

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Лугано — Динамо на Фактах ICTV.

ФотоFC Lugano, FC Dynamo Kyiv

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка