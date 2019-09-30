PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Шевченко може очолити Мілан — ЗМІ

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко може змінити на посту тренера Мілана Марко Джампаоло.

Андрей Шевченко

Керівництво Мілана знаходиться у пошуку нового наставника після третьої поспіль поразки у Серії А під керівництвом тренера Марко Джампаоло.

В шостому турі чемпіонату Італії Мілан поступився Фіорентині, і якщо у наступному матчі проти Дженоа команда знову зазнає поразки, то Джампаоло відправлять у відставку.

Читайте: Мілан зробив своїй 100-річній вболівальниці особливий подарунок

Як головну кандидатуру на пост наставника команди, керівництво россонері розглядає 43-річного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Після шести турів Серії А Мілан йде на 16-й сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі шість очок.

Також Мілан розглядає варіант з поверненням на пост головного тренера Дженнаро Гаттузо.

ДжерелоTMW

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дженнаро Гаттузо
Мілан може повернути Гаттузо на пост головного тренера
Шевченко играет в гольф
Шевченко, Кличко та Тімберлейк зіграють на гольф-турнірі у Шотландії
Зебри та фрукти. Екзотична колекція Dolce&Gabbana на Тижні моди в Мілані
Зебри та фрукти. Екзотична колекція Dolce&Gabbana на Тижні моди в Мілані
Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Португалії та Литви
Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Португалії та Литви
Столетняя болельщица Милана Инес
Мілан зробив своїй 100-річній вболівальниці особливий подарунок
Кафу и сын Данило
Син легенди Мілана Кафу помер під час гри у футбол
Милан гостевая форма
Мілан презентував гостьову форму на сезон 2019/20
Андрей Шевченко игрок
Шевченко увійшов у топ-100 найкращих футболістів за останні 25 років
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка