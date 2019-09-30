Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко може змінити на посту тренера Мілана Марко Джампаоло.

Керівництво Мілана знаходиться у пошуку нового наставника після третьої поспіль поразки у Серії А під керівництвом тренера Марко Джампаоло.

В шостому турі чемпіонату Італії Мілан поступився Фіорентині, і якщо у наступному матчі проти Дженоа команда знову зазнає поразки, то Джампаоло відправлять у відставку.

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Як головну кандидатуру на пост наставника команди, керівництво россонері розглядає 43-річного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Після шести турів Серії А Мілан йде на 16-й сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі шість очок.

Також Мілан розглядає варіант з поверненням на пост головного тренера Дженнаро Гаттузо.

Джерело: TMW