Тренера клубу Серії D Гроссето Томмазо Касаліні відправили у відставку після грубих висловів на адресу 16-річної екоактивістки Ґрети Тунберґ.
Італійський наставник Томмазо Касаліні, який тренував клуб Серії D Гроссето, звільнений з поста головного тренера команди.
Причиною відставки стали брутальні висловлювання на адресу 16-річної шведської екоактивістки Ґрети Тунберґ. У соцмережі Facebook Касаліні обізвав дівчинку “маленькою повією”.
— Маленька повія! У 16 років вона могла б працювати на вулиці, – написав Касаліні.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) September 30, 2019
У Гроссето миттєво відреагували на допис наставника та відправили його у відставку. У клубі заявили, що поведінка Касаліні не відповідає політиці клубу. Пізніше Касаліні вибачився за свої слова.
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— Це був емоційний виплеск в момент люті. Я застосував на адресу екоактивістки неправильні вислови, про які шкодую, – сказав Касаліні.
До речі, для поїздок на території США і Канади активістці Ґреті Тунберґ нададуть електрокар Tesla Model 3.
Джерело: Football Italia