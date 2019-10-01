Тренера клубу Серії D Гроссето Томмазо Касаліні відправили у відставку після грубих висловів на адресу 16-річної екоактивістки Ґрети Тунберґ.

Італійський наставник Томмазо Касаліні, який тренував клуб Серії D Гроссето, звільнений з поста головного тренера команди.

Причиною відставки стали брутальні висловлювання на адресу 16-річної шведської екоактивістки Ґрети Тунберґ. У соцмережі Facebook Касаліні обізвав дівчинку “маленькою повією”.

— Маленька повія! У 16 років вона могла б працювати на вулиці, – написав Касаліні.

У Гроссето миттєво відреагували на допис наставника та відправили його у відставку. У клубі заявили, що поведінка Касаліні не відповідає політиці клубу. Пізніше Касаліні вибачився за свої слова.

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— Це був емоційний виплеск в момент люті. Я застосував на адресу екоактивістки неправильні вислови, про які шкодую, – сказав Касаліні.

До речі, для поїздок на території США і Канади активістці Ґреті Тунберґ нададуть електрокар Tesla Model 3.

Джерело: Football Italia