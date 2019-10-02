Баварія здобула розгромну перемогу над минулорічним фіналістом Ліги чемпіонів Тоттенгемом.

Тоттенгем приймав мюнхенську Баварію в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Лондоні на Тоттенгем Готспур Стедіум і завершилася розгромною поразкою господарів з рахунком 2:7.

Рахунок у матчі відкрив корейський форвард шпор Сон Хин Мін після асисту від Мусса Сіссоко. Однак через кілька хвилин Йозуа Кімміх відновив рівновагу у матчі. Наприкінці першого тайму Роберт Левандовскі вивів мюнхенців вперед після передачі від Сержа Гнабрі.

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По перерві вже відзначився сам Гнабрі, а через кілька хвилин оформив дубль. Підопічні Почеттіно змогли відіграти один м’яч завдяки голу Гаррі Кейна з пенальті, але в кінці матчу Гнабрі та Левандовскі довели рахунок до розгромного.

В іншому матчі групи В сербська Црвена Звезда обіграла вдома грецький Олімпіакос – 3:1. Після двох турів Баварія набрала 6 очок і посідає першу сходинку, у Тоттенгема (1) – третя позиція.

Нагадаємо, Шахтар обіграв Аталанту на Сан-Сіро у другому матчі групового етапу Ліги чемпіонів.