Суд в Іспанії засудив колишнього президента Валенсії Хуана Баутісту Солера до двох років позбавлення волі за спробу викрадення нового власника Вісенте Соріано.

Хуан Баутіста Солер був власником Валенсії з 2004 по 2008 рік. Одинадцять років тому він вирішив продати акції клубу Вісенте Соріано, який посідав цей пост у 2008 – 2009 роках.

Під час угоди з продажу Солер недоотримав €80 млн і в 2014 році розробив план з викраденням Соріано, щоб провчити чоловіка та змусити виплатити борг.

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Виконання плану завадив чоловік з оточення Солера – він повідомив все в поліцію. Екс-президента кажанів затримали у квітні 2014 року, а згодом суд Валенсії засудив його до двох років позбавлення років.

Історія, яка відбулася у Валенсії цілком може стати основою для художнього фільму.

Нині власником Валенсії є сінгапурський магнат та бізнесмен Пітер Лім.

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