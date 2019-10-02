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Факти / Спорт

Екс-президента Валенсії посадили на 2 роки за спробу викрадення людини

Суд в Іспанії засудив колишнього президента Валенсії Хуана Баутісту Солера до двох років позбавлення волі за спробу викрадення нового власника Вісенте Соріано.

ФК Валенсия

Хуан Баутіста Солер був власником Валенсії з 2004 по 2008 рік. Одинадцять років тому він вирішив продати акції клубу Вісенте Соріано, який посідав цей пост у 2008 – 2009 роках.

Під час угоди з продажу Солер недоотримав €80 млн і в 2014 році розробив план з викраденням Соріано, щоб провчити чоловіка та змусити виплатити борг.

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Виконання плану завадив чоловік з оточення Солера – він повідомив все в поліцію. Екс-президента кажанів затримали у квітні 2014 року, а згодом суд Валенсії засудив його до двох років позбавлення років.

Історія, яка відбулася у Валенсії цілком може стати основою для художнього фільму.

Нині власником Валенсії є сінгапурський магнат та бізнесмен Пітер Лім.

До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Лугано – Динамо у Лізі Європи.

Джерело: Mundo Deportivo

Фото: Dreamstime

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