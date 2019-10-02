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Факти / Спорт

Пятов потрапив до символічної збірної першого дня ЛЧ

Авторитетний портал WhoScored оприлюднив символічну збірну першого ігрового дня другого туру Ліги чемпіонів.

Андрей Пятов

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов за підсумками матчу другого туру проти італійської Аталанти потрапив до символічної збірної першого дня Ліги чемпіонів за версією порталу WhoScored.

Український страж воріт відбив пенальті на початку першого тайму після удару Ілічича, однак саме він припустився помилки, яка призвела до взяття воріт Шахтаря бергамцями. У другому таймі Андрій зберіг свої ворота на замку, а Шахтар на останніх хвилинах вирвав перемогу.

Дивіться: Баварія знищила в Лондоні Тоттенгем, забивши 7 м’ячів

WhoScored оцінив дії голкіпера гірників високою оцінкою 8,42 бали. Найбільшу оцінку у символічній збірній, а саме десятку, отримали футболісти мюнхенської Баварії Серж Гнабрі та Роберт Левандовскі, які влаштували розгром минулорічного фіналіста Ліги чемпіонів Тоттенгему у Лондоні.

WhoScored

До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Лугано – Динамо у Лізі Європи.

Фото: Dreamstime

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