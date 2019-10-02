Головний тренер збірної України та легенда Мілана Андрій Шевченко все ж може очолити колишній клуб, якщо Марко Джампаоло покине свій пост.
Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко зустрівся зі спортивним директором Мілана Паоло Мальдіні. Український спеціаліст обговорив умови можливої співпраці з клубом та висунув дві умови італійському Мілану.
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По-перше, Шевченко зможе приступити до роботи з россонері лише в листопаді, коли збірна України вже проведе важливі матчі у відборі до Євро-2020. А другою умовою стала можливість поєднувати посади тренера у збірній та Мілані.
Поки не відома реакція босів італійського Мілану.
Шевченко зараз знаходиться у Мілані, і напередодні відвідав матч Аталанта – Шахтар на Сан-Сіро в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.
Джерело: TMW