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Шевченко висунув Мілану дві умови — TMW

Головний тренер збірної України та легенда Мілана Андрій Шевченко все ж може очолити колишній клуб, якщо Марко Джампаоло покине свій пост.

Андрей Шевченко

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко зустрівся зі спортивним директором Мілана Паоло Мальдіні. Український спеціаліст обговорив умови можливої співпраці з клубом та висунув дві умови італійському Мілану.

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По-перше, Шевченко зможе приступити до роботи з россонері лише в листопаді, коли збірна України вже проведе важливі матчі у відборі до Євро-2020. А другою умовою стала можливість поєднувати посади тренера у збірній та Мілані.

Поки не відома реакція босів італійського Мілану.

Шевченко зараз знаходиться у Мілані, і напередодні відвідав матч Аталанта – Шахтар на Сан-Сіро в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело: TMW

Фото: Dreamstime

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