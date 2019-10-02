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Факти / Спорт

Справжня битва за свободу! Як в Ірані транслюють легку атлетику

У Досі (Катар) зараз триває чемпіонат світу з легкої атлетики 2019.

Как в Иране транслируют легкую атлетику

Аргентинський економіст Мануель Адорні оприлюднив епізод з трансляції іранським телебаченням чемпіонату світу з легкої атлетики у Катарі.

— У деяких частинах світу повинні проходити справжні битви за свободу, – підписав відео Адорні.

На відео видно, як всі оголені частини тіла спортсменок закриті, а під час забігу спортсменки просто перетворюються у чорні мітки-зірочки.

Такий показ пов’язаний з тим, що в Ірані досі діють численні обмеження на перегляд спортивних змагань, де атлети виступають в відкритому одязі.

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Також Іран входить до числа мусульманських країн, де жінкам заборонено відвідувати футбольні матчі. Після подібної заборони іранська фанатка вчинила самоспалення перед будівлею суду.

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