У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2019/20.
На цій стадії беруть участь 11 представників УПЛ: Шахтар, Динамо, Зоря, Десна, Колос, Ворскла, Маріуполь, Дніпро-1, Олександрія, Львів та Олімпік.
Також пройшли 4 представники Першої ліги: Гірник-Спорт, Інгулець, Миколаїв та Минай, та один представник Другої ліги – Альянс.
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Вже на цій стадії жереб звів у двобої київське Динамо та донецький Шахтар.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України:
- Колос (Ковалівка) — Ворскла (Полтава)
- Минай-Закарпаття (Ужгород) — Львів (Львів)
- Миколаїв (Миколаїв) — Десна (Чернігів)
- Альянс (Липова Долина) — Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
- Динамо (Київ) — Шахтар (Донецьк)
- Інгулець (Петрове) — Дніпро-1 (Дніпро)
- Маріуполь (Маріуполь) — Олімпік (Донецьк)
- Олександрія (Олександрія) — Зоря (Луганськ)
Матчі 1/8 фіналу заплановані на 30 жовтня 2019 року. Переможці протистояння вийдуть до 1/4 фіналу, матчі цієї стадії заплановані на 4 березня 2020 року.
До речі, УАФ провела перевірку і анулювала 2748 квитків на матч відбору до Євро-2020 Україна — Португалія.