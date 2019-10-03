У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2019/20.

На цій стадії беруть участь 11 представників УПЛ: Шахтар, Динамо, Зоря, Десна, Колос, Ворскла, Маріуполь, Дніпро-1, Олександрія, Львів та Олімпік.

Також пройшли 4 представники Першої ліги: Гірник-Спорт, Інгулець, Миколаїв та Минай, та один представник Другої ліги – Альянс.

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Вже на цій стадії жереб звів у двобої київське Динамо та донецький Шахтар.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України:

Колос (Ковалівка) — Ворскла (Полтава)

Минай-Закарпаття (Ужгород) — Львів (Львів)

Миколаїв (Миколаїв) — Десна (Чернігів)

Альянс (Липова Долина) — Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

Динамо (Київ) — Шахтар (Донецьк)

Інгулець (Петрове) — Дніпро-1 (Дніпро)

Маріуполь (Маріуполь) — Олімпік (Донецьк)

Олександрія (Олександрія) — Зоря (Луганськ)

Матчі 1/8 фіналу заплановані на 30 жовтня 2019 року. Переможці протистояння вийдуть до 1/4 фіналу, матчі цієї стадії заплановані на 4 березня 2020 року.

До речі, УАФ провела перевірку і анулювала 2748 квитків на матч відбору до Євро-2020 Україна — Португалія.