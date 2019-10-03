Колишній футболіст Ювентуса та збірної Італії Клаудіо Маркізіо вирішив закінчити кар’єру гравця.

Колишній півзахисник туринського Ювентуса, Емполі, Зеніта та збірної Італії Клаудіо Марізіо оголосив про закінчення кар’єри гравця.

Про це футболіст сповістив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

— Я пообіцяв дитині, яка мріяла стати футболістом. Сказав, що буду грати, поки буду відчувати магію мрії, виходячи на поле. В останні місяці моя свідомість та серце пережили змішані почуття. Нарешті я зрозумів, що більше мрія не втілюється. Бувають часи, коли серце повинно переважати над розумом, і тому я вирішив зупинитися. Ні про що не шкодую і дякую своїй сім’ї. Дякую, мрія! Ти дала мені сміливість, силу, успіх і, перш за все, радість! – написав Клаудіо в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Claudio Marchisio (@marchisiocla8) 3 Жов 2019 р. о 6:03 PDT

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За збірну Італії в активі Марікізо 55 матчів. Також разом з національною командою він став срібним призером чемпіонату Європи у 2012 році.

Раніше один з найкращих центрхавів XXI століття Веслі Снейдер оголосив про завершення кар’єри футболіста.