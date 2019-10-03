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Перевела на “магічний” рахунок 2 млн! Екстрасенс обманула олімпійську чемпіонку

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання, росіянка Аделіна Сотнікова стала жертвою шахрайства.

Аделина Сотникова

23-річна російська фігуристка Аделіна Сотнікова через Instagram звернулася до жінки на ім’я Ольга, яка ніби-то надавала окультні послуги.

Спортсменка розповіла їй про свої проблеми, а жінка пообіцяла їй допомогти дистанційно. Для цього вона переконала Сотнікову перевести 2 млн рублів на “магічний” банківський рахунок.

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Олімпійська чемпіонка повірила та перевела шахрайці 2 млн рублів. Після цього жінка перестала виходити на зв’язок. Спортсменка вирішила звернутися до поліції.

Московське ГУ МВС РФ почало перевірку за даною заявою.

Раніше колишній бейсболіст Янкіс та наречений Дженніфер Лопес Алекс Родрігес став жертвою грабіжників.

ДжерелоSport24

Фото: Dreamstime

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