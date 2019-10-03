Федерація футболу Португалії оприлюднила заявку національної команди на матчі у відборі до Євро-2020.

Тренерський штаб збірної Португалії оголосив заявку команди на матчі у відборі до Євро-2020 проти збірних Люксембурга та України.

Всього до списку потрапило 25 футболістів.

Заявка збірної Португалії:

Голкіпери : Бету (Гезтепе, Туреччина), Жозе Са (Олімпіакос, Греція), Руй Патрісіу (Вулвергемптон, Англія);

: Бету (Гезтепе, Туреччина), Жозе Са (Олімпіакос, Греція), Руй Патрісіу (Вулвергемптон, Англія); Захисники : Нелсон Семеду (Барселона, Іспанія), Рікарду Перейра (Лестер, Англія), Жозе Фонте (Лілль, Франція), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Бенфіка), Рубен Семеду (Олімпіакос, Греція), Маріу Руй (Наполі, Італія), Рафаел Геррейро (Боруссія Дортмунд , Німеччина);

: Нелсон Семеду (Барселона, Іспанія), Рікарду Перейра (Лестер, Англія), Жозе Фонте (Лілль, Франція), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Бенфіка), Рубен Семеду (Олімпіакос, Греція), Маріу Руй (Наполі, Італія), Рафаел Геррейро (Боруссія Дортмунд , Німеччина); Півзахисники : Данілу Перейра (Порту), Рубен Невеш, Жоау Моутінью (обидва – Вулверхемптон, Англія), Вілліам Карвалью (Бетіс, Іспанія), Бруну Фернандеш (Спортинг), Жоау Маріу (Локомотив, Росія), Піцці (Бенфіка);

: Данілу Перейра (Порту), Рубен Невеш, Жоау Моутінью (обидва – Вулверхемптон, Англія), Вілліам Карвалью (Бетіс, Іспанія), Бруну Фернандеш (Спортинг), Жоау Маріу (Локомотив, Росія), Піцці (Бенфіка); Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Англія), Брума (ПСВ, Нідерланди), Гонсалу Гедеш (Валенсія, Іспанія), Рафа Сілва (Бенфіка), Андре Сілва (Айнтрахт, Німеччина), Кріштіану Роналду (Ювентус, Італія), Жоау Фелікс (Атлетико, Іспанія).

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Підопічні Сантуша 11 жовтня вдома приймуть Люксемубрг, а 14 жовтня зіграють на виїзді проти збірної України на НСК Олімпійський.

Нині Португалія зіграла чотири матчі і з вісьмома очками йде на другій сходинці у групі В після збірної України (13).

Раніше Андрій Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Португалії та Литви.

Джерело: FPF