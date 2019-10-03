УАФ провела перевірку і анулювала 2748 квитків на матч відбору до Євро-2020 Україна — Португалія.
За результатами перевірки, УАФ анулювала 2748 квитків, які були придбані у перекупників та повернула їх у вільний продаж.
Їх можна придбати сайті ticketsbox.com.
З 12 до 14 жовтня на території НСК Олімпійський діятиме кризовий центр для вболівальників, які купили квитки у перекупників.
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Матч Україна – Португалія в рамках кваліфікаційного відбору на Євро-2020 пройде у києві на НСК Олімпійський 14 жовтня.
Також Факти ICTV писали, де дивитися матч Лугано – Динамо у Лізі Європи.
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