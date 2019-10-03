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Факти / Спорт

УАФ анулювала 2748 квитків на матч Україна — Португалія

УАФ провела перевірку і анулювала 2748 квитків на матч відбору до Євро-2020 Україна — Португалія.

НСК Олимпийский

За результатами перевірки, УАФ анулювала 2748 квитків, які були придбані у перекупників та повернула їх у вільний продаж.

Їх можна придбати сайті ticketsbox.com.

З 12 до 14 жовтня на території НСК Олімпійський діятиме кризовий центр для вболівальників, які купили квитки у перекупників.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Матч Україна – Португалія в рамках кваліфікаційного відбору на Євро-2020 пройде у києві на НСК Олімпійський 14 жовтня.

Також Факти ICTV писали, де дивитися матч Лугано – Динамо у Лізі Європи.

Джерело: ФФУ

Фото: Dreamstime

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