УАФ провела перевірку і анулювала 2748 квитків на матч відбору до Євро-2020 Україна — Португалія.

За результатами перевірки, УАФ анулювала 2748 квитків, які були придбані у перекупників та повернула їх у вільний продаж.

Їх можна придбати сайті ticketsbox.com.

З 12 до 14 жовтня на території НСК Олімпійський діятиме кризовий центр для вболівальників, які купили квитки у перекупників.

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Матч Україна – Португалія в рамках кваліфікаційного відбору на Євро-2020 пройде у києві на НСК Олімпійський 14 жовтня.

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