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Jaguar показав електричний болід I-Type 4 для Формули Е

Компанія Jaguar презентувала новий електричний болід під назвою I-Type 4 на наступний сезон Формули Е.

Jaguar Формула E

За кермо новенького електричного боліда I-Type 4 сядуть британець Джеймс Каладо та новозеландець Мітч Еванс.

Оновлена версія боліда отримала нову трансмісію, інвертор, задню підвіску та демпфери. Авто значно легше від свого попередника, а центр ваги змістили ще більше вниз, що позитивно відбиватиметься на його керованості та загальній продуктивності.

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Також електрокар має нове програмне забезпечення, яке дозволить вносити корективи на ходу.

  • Jaguar I-Type 4
  • Jaguar I-Type 4
  • Jaguar I-Type 4
  • Jaguar I-Type 4
  • Jaguar I-Type 4
  • Jaguar I-Type 4
Jaguar показав електричний болід I-Type 4 для Формули Е / 3 фотографии

Глава Panasonic Jaguar Racing Джеймса Барклая заявив, що новий I-Type 4 стане одним з головних претендентів на перемогу у Формулі E.

Свій перший електромобіль Jaguar представив у березні 2018 року.

ДжерелоAuto Times News

ФотоJaguar Racing

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