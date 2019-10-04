Компанія Jaguar презентувала новий електричний болід під назвою I-Type 4 на наступний сезон Формули Е.

За кермо новенького електричного боліда I-Type 4 сядуть британець Джеймс Каладо та новозеландець Мітч Еванс.

Оновлена версія боліда отримала нову трансмісію, інвертор, задню підвіску та демпфери. Авто значно легше від свого попередника, а центр ваги змістили ще більше вниз, що позитивно відбиватиметься на його керованості та загальній продуктивності.

Читайте: Формула-1 в Сочі: Гамільтон виграв гран-прі Росії

Також електрокар має нове програмне забезпечення, яке дозволить вносити корективи на ходу.











Jaguar показав електричний болід I-Type 4 для Формули Е / 3 фотографии

Глава Panasonic Jaguar Racing Джеймса Барклая заявив, що новий I-Type 4 стане одним з головних претендентів на перемогу у Формулі E.

Свій перший електромобіль Jaguar представив у березні 2018 року.

Джерело: Auto Times News

Фото: Jaguar Racing