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Факти / Спорт

Головкін – Дерев’янченко: боксери пройшли процедуру зважування

Сергій Дерев’янченко та Геннадій Головкін пройшли офіційну процедуру зважування перед боєм 6 жовтня.

Головкин - Деревянченко

Український боксер Сергій Дерев’янченко та його суперник з Казахстану Геннадій Головкін пройшли офіційну процедуру зважування перед боєм за два чемпіонські пояси за версіями IBO та IBF.

Опонент українця виявився трохи важчим. Головкін показав вагу 72,2 кг, а Дерев’янченко 72,1 кг.

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Після зважування боксери провели фінальну битву поглядів.

Поєдинок пройде у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden. Початок бою орієнтовно 6 жовтня о 5.20 ранку.

Факти ICTV розповідали де можна буде подивитися пряму трансляцію поєдинку бою Головкін – Дерев’янченко.

Фото: Boxing Scene

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