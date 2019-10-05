Сергій Дерев’янченко та Геннадій Головкін пройшли офіційну процедуру зважування перед боєм 6 жовтня.
Український боксер Сергій Дерев’янченко та його суперник з Казахстану Геннадій Головкін пройшли офіційну процедуру зважування перед боєм за два чемпіонські пояси за версіями IBO та IBF.
Опонент українця виявився трохи важчим. Головкін показав вагу 72,2 кг, а Дерев’янченко 72,1 кг.
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Після зважування боксери провели фінальну битву поглядів.
Поєдинок пройде у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden. Початок бою орієнтовно 6 жовтня о 5.20 ранку.
Факти ICTV розповідали де можна буде подивитися пряму трансляцію поєдинку бою Головкін – Дерев’янченко.
Фото: Boxing Scene
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