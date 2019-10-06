Українцю Денису Берінчику вдалося здобути перемогу в поєдинку з мексиканцем Патрісіо Лопесом Морено.

Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Патрісіо Лопеса Морено і тим самим зумів захистити титул за версією WBO International у легкій вазі.

Берінчику кілька разів вдалося потрясти суперника за допомогою технічних серій, але Морено часто намагався відповідати на атаки українця.

Ближче до останніх раундів більш активно вів бій Берінчик, а мексиканському боксеру доводилося більше захищатися.

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Після 12 раундів перемога дісталася українському боксеру одноголосним рішенням суддів (120:108, 120:108, 120:109).

До слова, українець Віктор Постол проведе бій з Хосе Раміресом у лютому 2020 року.

Фото: K2 Promotions