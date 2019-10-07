Українка Марина Бех-Романчук у фінальному заліку показала результат 6,92 метра.

Марина Бех-Романчук стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики у Катарі.

У фінальному заліку українка показала результат 6,92 метра. Золото взяла німкеня Малайка Міхамбо з результатом у 7,30 м. Бронзова медаль змагань дісталася представниці Нігерії Есе Бруме (6,91 м).

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Медаль Бех-Романчук стала лише другою для української збірної на чемпіонаті світу.

Раніше срібло в стрибках у висоту, встановивши новий світовий рекорд серед спортсменок віком до 20 років, здобула Ярослава Магучіх.