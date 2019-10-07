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Факти / Спорт

Росію можуть відсторонити від двох Олімпійських ігор через допінг

У WADA впевнені, що дані, які були передані Московською антидопінговою лабораторією, були змінені умисно.

Допинг Россия

Глава російського антидопінгового агентства РУСАДА Юрій Ганус розповів, що Росія ризикує бути відстороненою від двох найближчих Олімпіад – літньої у Топіо у 2020 році та зимової у Пекіні у 2022 році.

— З торішнім відновленням РУСАДА у своїх правах та виконання вимог виконкому WADA багато хто вважав, що ми перевернули цю сторінку, яка обтяжувала всю ситуацію. Якщо зараз отримаємо нові, ще більш важкі проблеми, то я не знаю, що потрібно буде зробити, щоб витягнути наш спорт з цієї вже навіть не ями, а прірви, – сказав Ганус.

Читайте: WADA запустило процедуру невідповідності РУСАДА антидопінговому кодексу

Також він зазначив, що звинувачення не стосуються його відомства: лист WADA було направлено міністру спорту РФ Павлу Колобкову і йому самому, але Російське антидопінгове агентство, за словами функціонера, не має відношення до бази даних лабораторії, про яку йде мова.

Раніше WADA анонсувало понад 100 допінгових справ проти росіян.

ДжерелоИзвестия

Фото: Dreamstime

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