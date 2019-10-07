У WADA впевнені, що дані, які були передані Московською антидопінговою лабораторією, були змінені умисно.

Глава російського антидопінгового агентства РУСАДА Юрій Ганус розповів, що Росія ризикує бути відстороненою від двох найближчих Олімпіад – літньої у Топіо у 2020 році та зимової у Пекіні у 2022 році.

— З торішнім відновленням РУСАДА у своїх правах та виконання вимог виконкому WADA багато хто вважав, що ми перевернули цю сторінку, яка обтяжувала всю ситуацію. Якщо зараз отримаємо нові, ще більш важкі проблеми, то я не знаю, що потрібно буде зробити, щоб витягнути наш спорт з цієї вже навіть не ями, а прірви, – сказав Ганус.

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Також він зазначив, що звинувачення не стосуються його відомства: лист WADA було направлено міністру спорту РФ Павлу Колобкову і йому самому, але Російське антидопінгове агентство, за словами функціонера, не має відношення до бази даних лабораторії, про яку йде мова.

Раніше WADA анонсувало понад 100 допінгових справ проти росіян.

Джерело: Известия