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Факти / Спорт

Україна — Литва: прогноз букмекерів на матч

Букмекери дали прогноз на матч Україна – Литва у сьомому турі відбору до Євро-2020.

Украина - Литва

Збірна України у п’ятницю, 11 вересня, проведе шостий матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті вдома на стадіоні ОСК Металіст у Харкові зіграють проти збірної Литви.

На думку букмекерів абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.10. Успіх литовців оцінюють в 25.0. Нічийний результат зустрічі — 9.70.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Литва. Початок о 21:45.

ФотоLietuvos futbolasNational Football Team Of Ukraine

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