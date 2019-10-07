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Факти / Спорт

Збірна України зібралася у Харкові для підготовки до матчів у відборі до Євро-2020

Збірна України розпочала у Харкові свій підготовчий збір до матчів у відборі до Євро-2020 проти Литви та Португалії.

Сборная Украины

Збірна України оселилася у готелі Superior & Golf Resort ще напередодні: тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком, а також адміністративно-медичний корпус почали роботу днем раніше. Футболісти прибули до розташування головної команди у понеділок.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Більшість гравців прибули до Харкова ранковим рейсом з Києва – у цій групі опинилися і легіонери Андрій Лунін та Андрій Ярмоленко. А ось решта футболістів, які виступають за кордоном –  Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Ігор Пластун, Євген Шахов, Олександр Зінченко та Роман Яремчук – прибудуть до розташування ближче до вечора.

Сьогодні ввечері синьо-жовті проведуть перші заняття. Завтра у програмі збірної — відкрите тренування на ОСК Металіст, на яке збірна України запрошує усіх вболівальників.

  • Сборная Украины в Харькове
  • Сборная Украины в Харькове
  • Сборная Украины в Харькове
  • Сборная Украины в Харькове
  • Сборная Украины в Харькове
  • Сборная Украины в Харькове
  • Сборная Украины в Харькове
  • Сборная Украины в Харькове
  • Сборная Украины в Харькове
  • Сборная Украины в Харькове
  • Сборная Украины в Харькове
  • Сборная Украины в Харькове
Збірна України зібралася у Харкові для підготовки до матчів у відборі до Євро-2020 / 6 фотографий

До речі, букмекери дали прогноз на матч Україна – Литва у сьомому турі відбору до Євро-2020.

Джерело: ФФУ

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