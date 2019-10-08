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Факти / Спорт

Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс не зіграє до кінця року

Капітан збірної Франції Уго Льоріс не допоможе своїй команді у матчах відбору до Євро-2022.

Уго Льорис

Голкіпер лондонського Тоттенгема та збірної Франції Уго Льоріс пропустить 3 місяці через травму, яку він отримав у матчі восьмого туру АПЛ проти Брайтона.

Після проведення всіх тестів стало зрозуміло, що французу необхідний серйозний термін на відновлення.

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Спортсмен уникнув перелому руки, але в Льоріса діагностували вивих ліктьового суглобу.

Нагадаємо, Тоттенгем зазнав розгромної поразки від Баварії у Лізі чемпіонів.

ДжерелоTottenham Hotspur

Фото: Dreamstime

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