Капітан збірної Франції Уго Льоріс не допоможе своїй команді у матчах відбору до Євро-2022.

Голкіпер лондонського Тоттенгема та збірної Франції Уго Льоріс пропустить 3 місяці через травму, яку він отримав у матчі восьмого туру АПЛ проти Брайтона.

Після проведення всіх тестів стало зрозуміло, що французу необхідний серйозний термін на відновлення.

Читайте: Мессі може більше не зіграти в Англії через Brexit

Спортсмен уникнув перелому руки, але в Льоріса діагностували вивих ліктьового суглобу.

Нагадаємо, Тоттенгем зазнав розгромної поразки від Баварії у Лізі чемпіонів.

Джерело: Tottenham Hotspur