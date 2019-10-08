Футбольний клуб Мілан звільнив головного тренера Марко Джампаоло.
Футбольний клуб Мілан відправив у відставку головного тренера Марко Джампаоло.
– Клуб дякує Марко за виконану роботу і бажає йому професійних успіхів, – зазначили у прес-службі Мілана.
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52-річний Джампаоло очолив клуб у червні 2019 року, підписавши контракт на два сезони.
Під його керівництвом у Серії А Мілан здобув три перемоги і програв у чотирьох поєдинках.
Раніше Факти ICTV писали, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити Мілан, якщо Марко Джампаоло покине свій пост.
Джерело: AC Milan
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