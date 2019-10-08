Під час матчу чемпіонату Бразилії між Сан-Паулу та Форталеза кутовий прапорець на полі атакував рій ос.

Захисника Сан-Паулу Дані Алвеса атакував рій ос під час матчу чемпіонату Бразилії проти Форталеза (2:1).

Інцидент трапився у середині першого тайму, коли Алвес збирався подавати кутовий. Від укусів комах постраждали й інші футболісти. Матч довелося перервати на кілька хвилин.

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Найвідважнішим на полі виявився захисник Форталези Джексон де Соуза, який закрив обличчя футболкою та викинув прапорець за межі поля. Гру відновили після заміни кутового прапорця.

Tem mel o rapaz? Fotografo e atacado por abelhas no Pacaembu! Acompanhe Sao Paulo x Fortaleza https://t.co/PeXCKSWyYa pic.twitter.com/qst2AbhcZo — globoesportecom (@globoesportecom) October 5, 2019

У чемпіонаті Бразилії Сан-Паулу (39) посідає п’яте місце, а Форталеза (25) розташувалася на 14-й сходинці.

У серпні цього року матч чемпіонату Бразилії між Форталезою та Інтернасіоналем опинився на межі зриву через бджолиний рій.

Фото: Globo Esporte