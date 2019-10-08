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Факти / Спорт

Росіянин Устінов погодився провести бій з Усиком

Російський боксер Александр Устінов може замінити Тайрона Спонга та вийти на ринг проти Олександра Усика 12 жовтня.

Александр Усик

Російський боксер Олександр Устінов погодився вийти на ринг проти Олександра Усика 12 жовтня у Чикаго замість нідерландця Тайрона Спонга. Про це заявив промоутер росіянина Володимир Хрюнов.

— Нам запропонували провести бій з Усиком, ми погодилися. Зараз обговорюємо деталі. В Усика виникнуть великі проблеми в зв’язку з габаритами Олександра. Устинов перебуває в чудовій формі, – сказав Хрюнов.

Усик в ніч з 12 на 13 жовтня повинен був провести бій з Тайроном Спонг, але нідерландець провалив допінг-тест. Промоутер Олександра Едді Хірн заявив, що команда українця знаходиться у пошуку нового опонента.

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Спершу суперником Усика у суперважкій вазі мав стати камерунець Карлос Такам, але поєдинок відмінили через травму українця.

Фото: Dreamstime

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