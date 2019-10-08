Російський боксер Александр Устінов може замінити Тайрона Спонга та вийти на ринг проти Олександра Усика 12 жовтня.

Російський боксер Олександр Устінов погодився вийти на ринг проти Олександра Усика 12 жовтня у Чикаго замість нідерландця Тайрона Спонга. Про це заявив промоутер росіянина Володимир Хрюнов.

— Нам запропонували провести бій з Усиком, ми погодилися. Зараз обговорюємо деталі. В Усика виникнуть великі проблеми в зв’язку з габаритами Олександра. Устинов перебуває в чудовій формі, – сказав Хрюнов.

Усик в ніч з 12 на 13 жовтня повинен був провести бій з Тайроном Спонг, але нідерландець провалив допінг-тест. Промоутер Олександра Едді Хірн заявив, що команда українця знаходиться у пошуку нового опонента.

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Спершу суперником Усика у суперважкій вазі мав стати камерунець Карлос Такам, але поєдинок відмінили через травму українця.