Дебют Олександра Усика у суперважкій вазі проти Тайрона Спонга під загрозою зриву.

Промоутер Олександра Усика та глава промоутерської компанії Matchroom Едді Хірн повідомив, нідерландський боксер Тайрон Спонг, який має вийти в ніч з 12 на 13 жовтня на ринг проти Усика, провалив допінг-пробу.

— Ми контактували з VADA, вони нам розповіли, що результати допінг-тестів у Тайрона погані. Тепер результати відправляться в атлетичну комісію штату Іллінойс. Незабаром з’явиться додаткова інформація. У будь-якому випадку, у нас є запасні суперники, – написав Хірн у своєму Twitter.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by. — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 7, 2019

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Зараз розглядають 3-4 боксерів, які можуть замінити Спонга в бою з Усиком. Мова про скасування двобою поки не йде.

Раніше промоутерська компанія Top Rank представила промо поєдинку між українцем Олександром Гвоздиком і росіянином Артуром Бетербієвим.

Фото: MMAjunkie