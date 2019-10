Промоутер Олександра Усика та глава промоутерської компанії Matchroom Едді Хірн повідомив, нідерландський боксер Тайрон Спонг, який має вийти в ніч з 12 на 13 жовтня на ринг проти Усика, провалив допінг-пробу.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by.

— Eddie Hearn (@EddieHearn) October 7, 2019