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Факти / Спорт

Суперник Усика Спонг провалив допінг-тест

Дебют Олександра Усика у суперважкій вазі проти Тайрона Спонга під загрозою зриву.

Тайрон Спонг

Промоутер Олександра Усика та глава промоутерської компанії Matchroom Едді Хірн повідомив, нідерландський боксер Тайрон Спонг, який має вийти в ніч з 12 на 13 жовтня на ринг проти Усика, провалив допінг-пробу.

— Ми контактували з VADA, вони нам розповіли, що результати допінг-тестів у Тайрона погані. Тепер результати відправляться в атлетичну комісію штату Іллінойс. Незабаром з’явиться додаткова інформація. У будь-якому випадку, у нас є запасні суперники, – написав Хірн у своєму Twitter.

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Зараз розглядають 3-4 боксерів, які можуть замінити Спонга в бою з Усиком. Мова про скасування двобою поки не йде.

Раніше промоутерська компанія Top Rank представила промо поєдинку між українцем Олександром Гвоздиком і росіянином Артуром Бетербієвим.

ФотоMMAjunkie

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