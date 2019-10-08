Наставник Тоттенгема Маурісіо Почеттіно в зимове трансферне вікно хоче продати кількох футболістів основи.

Тоттенгем Готспур у зимове трансферне вікно можуть покинути одразу п’ять гравців основи.

Ініціатива продажу футболістів йде від наставника шпор Маурісіо Почеттіно, який незадоволений результатами на старті нинішнього сезону і вважає, що команда потребує перебудови.

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Мова йде про захисників Сержа Ор’є, Денні Роуза, хавбеків Віктора Ваньяму, Еріка Даєра та Крістіана Еріксена.

Відомо, що у Тоттенгемі нині не найкраща атмосфера, адже деякі гравці дізналися про готовність клуба з ними розпрощатися.

Нагадаємо, Тоттенгем зазнав розгромної поразки від Баварії у Лізі чемпіонів.