Наставник Тоттенгема Маурісіо Почеттіно в зимове трансферне вікно хоче продати кількох футболістів основи.
Тоттенгем Готспур у зимове трансферне вікно можуть покинути одразу п’ять гравців основи.
Ініціатива продажу футболістів йде від наставника шпор Маурісіо Почеттіно, який незадоволений результатами на старті нинішнього сезону і вважає, що команда потребує перебудови.
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Мова йде про захисників Сержа Ор’є, Денні Роуза, хавбеків Віктора Ваньяму, Еріка Даєра та Крістіана Еріксена.
Відомо, що у Тоттенгемі нині не найкраща атмосфера, адже деякі гравці дізналися про готовність клуба з ними розпрощатися.
Нагадаємо, Тоттенгем зазнав розгромної поразки від Баварії у Лізі чемпіонів.
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